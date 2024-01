Vor seiner OP: König Charles besuchte Kate im Krankenhaus

König Charles (75) vergewissert sich, wie es seiner Schwiegertochter geht. Seit rund einer Woche befindet sich Prinzessin Kate (42) in einem Krankenhaus, wo sie am Bauch operiert wurde. Am Freitag bekam Prinz Williams (41) Frau royale Gesellschaft: Ihr Schwiegervater leidet an einer vergrößerten Prostata und musste sich ebenfalls einem Eingriff unterziehen. Doch bevor es für Charles in den OP-Saal ging, stattete er Kate einen Besuch ab.

Daily Mail berichtet, dass sich der 75-Jährige höchstpersönlich bei Kate um ihr Wohlbefinden erkundigt hatte, bevor er operiert werden musste. Ein Palastsprecher ließ zudem verlauten: "Der König wurde heute Morgen zur geplanten Behandlung in ein Londoner Krankenhaus eingeliefert. Seine Majestät möchte all jenen danken, die ihm in der vergangenen Woche ihre guten Wünsche übermittelt haben und ist erfreut zu erfahren, dass seine Diagnose einen positiven Einfluss auf das öffentliche Gesundheitsbewusstsein hat."

Kate und Charleswählten eine luxuriöse Klinik in London. The Sun berichtete, dass die private Einrichtung über einen eigenen Concierge-Service und einen Küchenchef verfügt. Andere königliche Familienmitglieder wie Charles' Vater Prinz Philip (✝99) suchten das Krankenhaus bereits auf.

Getty Images König Charles, Prinzessin Kate und Prinz William im März 2013

Getty Images König Charles III., Royal

ActionPress König Charles III., Royal

