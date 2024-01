Dschungel-Geständnis: So outete sich Lucy bei ihren Eltern

Lucy Diakovska (47) erinnert sich zurück. Aktuell kämpft die No Angels-Sängerin mit einigen anderen Promi im Dschungelcamp um den Sieg. Zwischen Ekel-Prüfungen und Zankereien reden sich die Camper aber auch mal alles so richtig von der Seele. Die Musikerin verriet beispielsweise bereits momentan in einer Art Situationship mit einer Frau zu stecken. Nun lässt Lucy mit ihren Kollegen ihr Outing mal Revue passieren!

Während einer kleinen Massage kommen Lucy und Sarah Kern (55) auf ihr Outing zu sprechen. Ihren Eltern erklärte sie nämlich auf eher ungewöhnliche Weise, dass sie auf Frauen steht. "Meinen Eltern habe ich es dann später erzählt – per Fax aus Deutschland! Das war 1999. Fünf oder sechs Seiten waren das", gibt die 47-Jährige preis. In Lucys Heimat Bulgarien sei Homosexualität ein absolutes Tabuthema gewesen. Deswegen fügte sie ihrem Schreiben auch noch hinzu: "Wenn du denkst, dass ich immer noch deine Tochter sein kann, dann ruf' mich an."

Auf X gewinnt Lucy abermals viele Herzen der Zuschauer – die Fans lieben sie! "Lucy ist schon echt toll", schwärmt beispielsweise einer. Andere wünschen sich, dass sie noch lange im Dschungelcamp bleibt. "Ich wünsche sie mir im Finale. So sympathisch", schreibt ein beispielsweise anderer.

