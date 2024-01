Gute Entscheidung? Leyla serviert Kim im Dschungelcamp ab!

Schluss mit lustig! Kim Virginia hat es sich mit ihren Dschungelcamp-Kollegen wohl endgültig verspielt. Nachdem die Trash-TV-Bekanntheit auch noch ihre Mitstreiterin Leyla Lahouar (27) in ihr Beziehungsdrama mit Mike Heiter (31) hineingezogen hatte, zog diese endgültig die Reißleine und kündigte Kim die Freundschaft. Die Ex-Bachelor-Kandidatin möchte sich von all dem distanzieren. Dass Leyla diesen Schritt gegangen ist, finden die Fans klasse!

Die Zuschauer stehen scheinbar absolut hinter der Entscheidung des Reality-Sternchens. Laut einer Promiflash-Umfrage [Stand: 27. Januar, 14:35] ist es für 2.459 Teilnehmer (97 Prozent) von insgesamt 2.536 absolut nachvollziehbar – sie hätten diese neue Freundschaft wohl ebenfalls beendet. Nur 77 Personen (3 Prozent) sind hingegen der Meinung, dass das Ganze ziemlich übertrieben sei.

Doch nicht nur Leyla scheint von ihrer Mitcamperin die Nase voll zu haben. Es wirkt, als haben sich auch die anderen Stars gegen Kim verbündet, um sich auszukotzen, als sie mit Twenty4tim (23) und Mike bei ihrer vierten Prüfung war. "Alles nur Show! Damit sie ihn anschreien kann", schimpfte Felix von Jascheroff (41) über ihre Entscheidung, den Love Island-Star mitzunehmen.

RTL Leyla Lahouar und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

