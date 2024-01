Nach Herzschmerz: Lars Steinhöfel ist bereit für die Liebe

Lars Steinhöfel (38) ist wieder fürs Dating bereit! Im April vergangenen Jahres gaben er und sein Ex Dominik Schmitt die Trennung bekannt – kurz vor ihrer geplanten Hochzeit. Seither beschäftigte sich der Unter uns-Star viel mit der Liebe zu sich selbst und genoss zuletzt sein Singleleben. Damit ist jetzt Schluss: Lars gibt der Liebe noch mal eine Chance – und das sogar vor laufender Kamera!

Im neuen Promi-Spezial von First Dates - Ein Tisch für zwei wagt sich der Schauspieler in sein erstes Datingabenteuer seit der Trennung. Gegenüber Promiflash gab er preis, wieso er nun nicht mehr Single sein möchte: "Ich habe in der letzten Zeit die Liebe zu mir selbst gefunden und bin an einem Punkt, an dem ich mich anderen Menschen wieder öffnen kann." Trotz seiner schmerzhaften Trennung schaut er positiv auf das Erlebte zurück: "Manchmal braucht es eben einen Herzschmerz, um uns wachzurütteln und um uns zu zeigen, dass wir so viel mehr wert sind als das, mit dem wir uns abgefunden haben."

Doch warum genau startet Lars sein Datingdebüt im TV? "Um ehrlich zu sein, hatte ich einfach Lust darauf, weil ich auch selbst ein Fan des Formats bin", gab er gegenüber Promiflash zu. Am 29. Januar ist es so weit: Seine Fans können sich auf VOX anschauen, wie sein Rendez-vous im Fernsehen ablief.

Promi First Dates, VOX Lars Steinhöfel und Roland Trettl bei "First Dates"

Instagram / larssteinhoefel Lars Steinhöfel im April 2023

Hauter,Katrin Lars Steinhöfel im Mai 2023

