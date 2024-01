Nach sechs Jahren Pause: Justin Timberlake kündigt Tour an!

Er ist wieder zurück! Lange war es um Justin Timberlake (42) still. Vor sechs Jahren hatte der Sänger sein letztes Album "Man of the Woods" veröffentlicht. Nach langem Warten brachte der Popstar am Freitag seine neue Single "Selfish" raus. Im März dürfen sich die Fans zusätzlich noch auf ein neues Album freuen. Doch das war noch nicht alles: Justin wird bald auf große Welttournee gehen!

Zu Gast in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon" lässt der Musiker die Bombe platzen. "Oh ja, ich gehe auf Tour", verkündet Justin. Die "Forget Tomorrow"-Tour schickt den "Cry Me a River"-Interpreten einmal rund um den Globus. Die genauen Konzertdaten behält der 42-Jährige bisher noch für sich. Justins Fans sind wegen der Ankündigung komplett aus dem Häuschen. "OMG, ich brauche unbedingt Karten! Er legt jedes Mal eine tolle Show hin", freut sich beispielsweise ein Fan auf TikTok.

Während Justin beruflich wieder komplett durchstartet, soll es privat bei ihm hingegen nicht allzu rund laufen. Böse Zungen behaupten, dass es zwischen ihm und seiner Ehefrau Jessica Biel (41) stark kriseln soll. Angeblich stehen die beiden sogar kurz vor der Scheidung.

Getty Images Justin Timberlake, September 2018

Getty Images Justin Timberlake, Sänger

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake im November 2023

