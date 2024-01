"Nichts für Vegetarier": So hart wird Kims Dschungelprüfung!

Das wird ziemlich ekelhaft! Die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin Kim Virginia Hartung (28) kämpft in der diesjährigen Staffel des Dschungelcamps um die heiß begehrte Krone. Dabei wurde sie schon mehrfach an ihre Grenzen gebracht und brach sogar eine Dschungelprüfung ab. Bei der heutigen Aufgabe muss die Influencerin sich wieder beweisen: Kim muss auf der Suche nach den Sternen in Innereien wühlen!

Das zeigt RTL in einem kurzen Clip, der einen Vorgeschmack auf die bevorstehende Herausforderung liefert. "Oh, ist das ekelhaft. Leute, das ist aber nichts für Vegetarier hier!", kreischt Kim, während sie in einer riesigen Nachbildung einer Schlange inmitten von Fisch- und Fleischabfällen steckt! Und dabei muss die Beauty zum fünften Mal Sterne für das Camp gewinnen.

Das gebe der 28-Jährigen eine Möglichkeit, die Bewohner zu besänftigen. Denn diese waren zuletzt nicht gut auf Kim zu sprechen. Grund dafür war das fortwährende Hin und Her mit ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31). "Alles nur Show! Damit sie ihn anschreien kann", beschwerte sich unter anderem Felix von Jascheroff (41) über das Verhalten der Reality-TV-Bekanntheit.

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL Kim Virginia Hartung

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

