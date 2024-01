Nicole Kidmans Töchter haben kaum Interesse an ihren Filmen!

Sie machen lieber ihr eigenes Ding! Ob in "Batman", "Moulin Rouge" oder Aquaman: Nicole Kidman (56) brillierte bereits in unzähligen Blockbustern. Für ihre Hauptrolle in dem Spielfilm "Von Ewigkeit zu Ewigkeit" erhielt die australische Schauspielerin 2003 sogar den ersten Oscar. Während sie von Fans auf der ganzen Welt gefeiert wird, zeigen sich ihre Töchter scheinbar wenig begeistert von der Schauspielkarriere ihrer Mutter. Wie Nicole jetzt verrät, haben ihre Kinder nicht wirklich Interesse an ihrer Arbeit!

Die Schauspielerin und ihr Ehemann Keith Urban (56) sind Eltern von zwei jugendlichen Töchtern. Mit 15 und 13 Jahren sind diese nun in einem Alter, in dem sie selbst aussuchen können, was sie im TV gucken möchten. Doch anscheinend fällt ihre Auswahl nicht auf die Filme ihrer berühmten Mutter! Im Interview mit Sunrise berichtet Nicole: "Den Film 'Die BMX-Bande' haben meine Töchter gesehen und ihn geliebt!" Ansonsten würden sie sich jedoch wenig für die Arbeit der 56-Jährigen interessieren. Für die gebürtige Hawaiianerin stellt das jedoch kein Problem dar: "Ich finde das toll, dass sie ihr eigenes Leben haben und ich ihnen nicht im Weg stehe."

Anders als Nicoles Töchter ist ihre jüngere Schwester Antonia gerne involviert in das Leben der Schauspielerin. An der Entstehung der neuen Dramaserie "Expats", in der Nicole eine der Hauptrollen spielt, hatte ihre Schwester einen erheblichen Anteil. Wie sie jetzt erklärt, habe Antonia ihr den Roman, auf dem die TV-Show basiert, empfohlen. "Ohne meine Schwester wäre das alles nicht möglich gewesen", schwärmt die Oscar-Gewinnerin.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman bei der Oscar-Verleihung 2003

Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den 28th Screen Actors Guild Awards at Barker Hangar im Februar 22

Anzeige

Instagram / antoniakidman Antonia Kidman, Schwester von Nicole Kidman

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Nicoles Töchter sich nicht wirklich für die Arbeit ihrer Mutter interessieren? Ich kann es verstehen, sie haben ja auch ihr eigenes Leben. Finde ich komisch... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de