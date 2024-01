Oscar-Nominierung unfair? Eva Mendes nimmt Ryan in Schutz

Sie macht sich für ihn stark. Eva Mendes (49) und Ryan Gosling (43) sind bereits seit 2011 ein Paar. Ihre Liebe machten letztlich ihre zwei gemeinsamen Töchter perfekt. Dass die beiden Superstars seither ihr privates Glück in vollen Zügen genießen, ist kein Geheimnis. Seite an Seite gehen sie durch dick und dünn: Das beweist die Schauspielerin nun mal wieder. Nach seiner Oscar-Nominierung erntet der "Barbie"-Darsteller ordentlich Kritik: Eva steht ihrem Ryan öffentlich zur Seite!

Auf Instagram teilt die 49-Jährige einen Artikel aus dem Jahr 2022. Dieser kritisierte den Ken-Darsteller damals nach Bekanntgabe seiner Besetzung im bevorstehenden "Barbie"-Film. "Ich bin so stolz auf meinen Mann", schreibt Eva deshalb nun in einer süßen Hommage an ihren Liebsten. Dabei kommt sie kaum aus dem Schwärmen für Ryan heraus: "Er hat diesen völlig originellen, urkomischen, herzzerreißenden, jetzt ikonischen Charakter geschaffen und ihn bis zu den Oscars gebracht. Ich bin so unendlich stolz, Kens Barbie zu sein."

Unter dem Beitrag hagelt es derweil Zuspruch für Evas Statement. Neben zahlreichen Herz-Emojis ihrer Promi-Freunde meldet sich da mitunter auch Co-Star America Ferrera (39) zu Wort. "Er ist brillant als Ken! Er hat eine preisverdächtige Performance hingelegt", kommentiert sie und fügt hinzu: "Er ist eine Klasse für sich und wahnsinnig würdig und talentiert."

Instagram / evamendes Eva Mendes, Schauspielerin

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

CapitalPictures Ryan Gosling (m.) mit Kingsley Ben-Adir und Ncuti Gatwa in "Barbie"

