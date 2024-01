So emotional war Enkel-Überraschung für Paris Hiltons Mama!

Sie ist gerührt! Paris Hilton (42) wurde im vergangenen Jahr gleich zweimal Mama mithilfe zweier Leihmutterschaften. Und das hielt die Hotelerbin sogar vor ihrer eigenen Mutter Kathy Hilton (64) geheim, bis sie die frischgebackene Oma mit ihrem Enkelsohn überraschte. Und dieser Moment war ein ganz besonderer: Paris' Mama Kathy erinnert sich unter Tränen an das erste Aufeinandertreffen mit Baby Phoenix (1)!

In der aktuellen Folge von "The Jennifer Hudson Show" denkt die Schauspielerin an den Tag zurück, an dem sie das Kind ihrer Tochter zum ersten Mal in die Arme schloss. "Ich konnte es nicht glauben. Phoenix war einfach so süß!", sinniert Kathy und fügt hinzu: "Mein Mann hatte gerade seinen Hund verloren. Also dachte ich, dass es entweder ein neuer Welpe oder ein Affe sei, als Paris sagte: ’Ich habe eine Überraschung.'" Dabei kullern der Großmutter viele Freudentränen herunter.

Außerdem könne sie es nicht fassen, wie schnell ihr Enkelsohn innerhalb eines Jahres bereits gewachsen sei. "Ich habe ihn letzte Nacht in seiner Wiege gesehen und er ist so groß und bekommt Härchen. Es ist wirklich etwas Besonderes, wenn mein erstes Baby sein erstes Baby bekommt!", erzählt sie und schaut gerührt zu ihrer Tochter Paris, die neben ihr sitzt.

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix Barron

Getty Images Paris und Kathy Hilton im November 2023

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn Phoenix im Oktober 2023

