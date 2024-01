Wegen OP: Königin Camilla brach Protokoll für ihren Charles

Königin Camilla (76) tut alles, um für ihn da zu sein. Wegen einer vergrößerten Prostata musste König Charles III. (75) sich einer Operation unterziehen. Am Freitag wurde der Eingriff an dem britischen Regenten durchgeführt. Ihm soll es gutgehen – in den kommenden Wochen wird er sich seiner Erholung widmen. Seine Gattin stärkt ihm dabei mehr denn je den Rücken. Für Charles umging Camilla sogar die royale Etikette.

Camilla begleitete ihren Mann ins Krankenhaus und besuchte ihn danach. Adelsexperte Chris Ship erklärt auf X, warum genau das eigentlich eher unüblich bei den Blaublütern ist: "Während es für die meisten Familien normal erscheint, ist es für die königliche Familie sehr ungewöhnlich, ihren Ehepartner auf diese Weise zu begleiten." So seien Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) immer alleine zu Arzt- oder Klinikbesuchen gegangen.

Prinzessin Kate (42) musste ebenfalls operiert werden. Vor seinem Eingriff stattete Charles seiner Schwiegertochter einen kurzen Besuch ab. Er habe persönlich sicher gehen wollen, dass es der dreifachen Mutter gut geht.

Getty Images Königin Camilla, 2016

Getty Images Prinz Charles und Herzogin Camilla im Juni 2022

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

