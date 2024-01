Wie kommt Biyon Kattilathus "Let's Dance"-Teilnahme an?

Wie kommt seine Teilnahme bei den eingefleischten Let's Dance-Fans an? Am Freitag machte eine überraschende Neuigkeit rund um die Tanzshow die Runde: Der Ninja Warrior Germany-Sportler Simon Brunner (26) schwingt in der kommenden Staffel aus persönlichen Gründen nicht das Tanzbein – dafür springt Amira Pochers (31) angebliche Affäre Biyon Kattilathu (39) ein. Bei den Promiflash-Lesern kommt Biyons "Let's Dance"-Teilnahme aber so gar nicht gut an...

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage [Stand: 27. Januar; 10:30 Uhr] gaben insgesamt 786 Leser ihre Meinung zu dem TV-Projekt des Motivationscoachs ab. 571 Fans – also 72,6 Prozent aller Votes – geben an, dass sie von Biyon bei "Let's Dance" so gar nicht begeistert sind. Nur 215 Teilnehmer – das entspricht 27,4 Prozent des Gesamtergebnisses – freuen sich auf den Podcaster.

In der Kommentarspalte eines aktuellen Promiflash-Beitrags auf Instagram bildet sich ein ähnliches Ergebnis ab. "Nö, bitte nicht" oder auch "Boah, das hat noch gefehlt", wettern beispielsweise zwei User. Die Reality-Ikone Claudia Obert (62) kann es offenbar hingegen kaum abwarten, Biyon tanzen zu sehen. "Oh mein Gott, der flasht ja schon im Ruhezustand. Süße und feuchte Träume", freut sich die Modeunternehmerin.

Instagram / biyon, Andreas Rentz/Getty Images for Fragrance Foundation Collage: Biyon Kattilathu und Amira Pocher

Instagram / biyon Biyon Kattilathu im Dezember 2021

ActionPress Claudia Obert, TV-Star

