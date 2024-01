Ausraster: Lola Weippert schockiert über Erste-Klasse-Flug!

Sie macht ihrem Unmut Luft. Als Moderatorin von Temptation Island steht Lola Weippert (27) regelmäßig vor der Kamera. Doch ist sie nicht nur in Deutschlands TV-Landschaft unterwegs. Im Netz teilt sie als Influencerin mit ihrer Community regelmäßig Momente aus ihrem Leben. Dabei nimmt sie auch keineswegs ein Blatt vor den Mund – so wie auch jetzt wieder. Lola berichtet von einem unschönen First-Class-Flug, den sie so schnell nicht vergessen wird.

Auf Instagram meldet sich die 27-Jährige bei ihren Fans. "Ich habe mich selten so fehl am Platz gefühlt", beginnt sie ihre Story. Ausgerechnet ihr Sitznachbar habe während des Fluges für ordentlich Ärger gesorgt. Als Lola und ihr Begleiter begannen, sich leise zu unterhalten, eskalierte die Situation – offenbar sei das Gespräch zu laut für ihn gewesen. "Der Mann ist so ausgeflippt – hat seine Kopfhörer weggeschmissen und dann noch ein Kind beleidigt", verrät sie und fügt hinzu: "Ich finde es so schockierend, dass einige Menschen mit viel Geld einfach denken, sie wären mehr wert als andere."

Zuletzt sprach die TV-Bekanntheit im Netz ganz ehrlich über ein privates Thema – ihre eigene Gesundheit. "Bei mir gibt es eine Diagnose zu Weihnachten", verriet Lola. Sie habe einen Test gemacht, der bei ihr die Aufmerksamkeitsdefizitstörung festgestellt hatte. "Jetzt habe ich es schwarz auf weiß: Ich habe ADHS", schrieb sie zu einem Video.

Lola Weippert, Moderatorin

Lola Weippert, 2023

Lola Weippert, 2022

