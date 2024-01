Bei Filmpremiere: Herzogin Meghan pfeift auf royale Etikette

Was wohl die Royals davon halten? Herzogin Meghan (42) hatte in der Vergangenheit oft klargemacht, dass sie nichts von den Modevorschriften des britischen Königshauses hält: Immer wieder war die einstige Schauspielerin aus der Reihe getanzt und sorgte mit ihren Fashion-Fehltritten für Schlagzeilen. Die zweifache Mutter soll die strenge Kleiderordnung regelrecht gehasst haben. Bei ihrem neuesten Auftritt verstößt Meghan mal wieder gegen die königliche Etikette!

Bei der Filmpremiere von "Bob Marley: One Love" in Jamaika präsentierte sich die "Suits"-Darstellerin mit eckig gefeilten French Nails. Wie Daily Mail berichtet, soll diese Art der Maniküre am Hof nicht gern gesehen sein: Besonders Queen Elizabeth II. (✝96) soll viel Wert auf natürliche Nägel gelegt haben – farbiger Nagellack oder Acrylnägel seien für die verstorbene Königin ein No-Go gewesen sein.

Laut Insidern soll Meghan eine weitere Vorschrift der Queen sogar für chauvinistisch gehalten haben. "Die Queen ist sehr traditionell und zieht es vor, dass weibliche Familienmitglieder in der Öffentlichkeit einen Rock oder ein Kleid, das die Knie verdeckt, tragen. Als moderne Frau von heute hasst Meghan diesen Aspekt des Protokolls einfach und findet das Ganze sexistisch", so die geheime Quelle im Gespräch mit InTouch.

Getty Images Herzogin Meghan im April 2020

Getty Images Herzogin Meghan und Queen Elizabeth II.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei den Invictus Games 2023

