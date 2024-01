Dolly Partons Mann fand ihren sexy Cheerleader-Look zu sexy

Damit überzeugte Dolly Parton (78) ihren Mann wohl nicht. Die Country-Music-Ikone ist bereits seit 1966 mit ihrem Partner Carl Thomas Dean verheiratet. Er steht bei allem hinter ihr, was sie tut. Zuletzt erregte die Sängerin Aufmerksamkeit, weil sie sich beim NFL-Thanksgiving-Spiel der Dallas Cowboys für ihre Performance in ein Cheerleader-Outfit schmiss. Doch der knappe Look zeigte Dollys Mann wohl etwas zu viel Haut.

Im People-Interview offenbart Dolly nun die Reaktion ihres Mannes auf die knappen Hosen. "Es sah ziemlich cool aus und meinem Mann gefiel es. Er sagte nur: 'Die Shorts waren ein bisschen zu kurz.' Ich sagte: 'Eifersüchtig?'", lacht die 78-Jährige. Offenbar findet Carl, dass der Look wegen des Medienrummels etwas zu wenig bedeckt: "Er dachte, weil alle so viel Aufsehen darum machen, dass man in diesem Alter nicht seinen Hintern zeigen sollte. Wie auch immer, er hat sich auch darüber amüsiert." Ganz ernst scheint das also nicht gemeint zu sein.

Nach so vielen Jahren Ehe sind Dolly und ihr Carl wohl ein eingespieltes Team. Weil der 81-Jährige seit einigen Jahren mit Alzheimer kämpft, hatte die "Jolene"-Interpretin im November 2023 sogar eine Karrierepause eingelegt. "Da die Gesundheit ihres Mannes Vorrang hat, hat sie beschlossen, sich von der Bühne zurückzuziehen, um sich auf das zu konzentrieren, was am wichtigsten ist – die Familie", hatte ein Insider gegenüber National Enquirer erklärt.

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

Getty Images Dolly Parton im November 2023

Getty Images Dolly Parton, Sängerin

