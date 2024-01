Eugen datete Leyla: Das sagt er zu Mikes Flirt-Offensive!

Es ist ein richtiges Liebeschaos! Die zwei Realitystars Leyla Lahouar (27) und Mike Heiter (31) kamen sich bei ihrer gemeinsamen Schatzsuche im Dschungelcamp näher und flirteten heftig miteinander. Ob sich zwischen den beiden Turteltauben mehr entwickeln wird, auch fernab der Kameras, meint einer genau zu wissen: Eugen Lopez – der selbst etwas mit Leyla am Laufen hatte – glaubt nicht an eine Zukunft zwischen ihr und Mike!

Das verrät er bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach": "Eine Leyla ist nicht in seinem Beuteschema drin. Normalerweise, im echten Leben, ist sie nicht sein Typ Frau!" Außerdem vermutet er, dass die beiden nur in einer Dschungel-Bubble stecken, die zerplatze, wenn sie das Camp verlassen. "Ich sehe da nichts. Ich glaube, es ist was anderes in dem Lager. Wenn du das echte Leben siehst, dann wirst du wieder wach", stellt der Fitness-Fan klar.

Und Eugen schließt ebenfalls aus, dass sich etwas Ernstes zwischen ihm und der Beauty entwickeln könne, nachdem er im Dschungelcamp-Podcast etwas anderes anklingen ließ. "Wir kennen uns auf eine coole Art und Weise!", merkt er an und verneint die Frage, ob Leyla sein Typ sei.

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

"Temptation Island", TVNOW Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

