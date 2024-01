Harry Styles sollte im neuen "Mean Girls"-Film mitspielen!

Unglaublich – Harry Styles (29) hätte fast im "Mean Girls – Der Girls Club"-Musical mitgespielt! Die Neuauflage kommt in Deutschland am 25. Januar offiziell in die Kinos. Der Cast kann sich mit Lindsay Lohan (37), Tina Fey (53) und Reneé Rapp (24) auf jeden Fall sehen lassen. Aber auch der Ex-One Direction-Sänger wäre beinahe mit von der Partie gewesen – und die Regisseure Samantha Jayne und Arturo Perez Jr. hatten für den Sänger eine ganz besondere Rolle im Kopf!

In einem Interview mit The Hollywood Reporter erzählte Arturo: "Wir dachten uns: 'Harry Styles könnte Glen Coco sein!'" Glen Coco ist die Rolle eines Schülers, der von Damian mit der Zeile "You go, Glen Coco" angesprochen wird. In verschiedenen Memes im Netz ist dies eine spielerische Anspielung auf eine positive Bestätigung, etwas gut gemacht zu haben. Die beiden Regisseure entschieden sich aber dazu, die Rolle nicht zu besetzen: "Was, wenn wir alle Glen Coco sind? So können wir uns nach 20 Jahren alle wie Glen Coco fühlen."

Der Film basiert auf dem Broadway-Musical, welches von dem originalen Teenie-Streifen "Mean Girls" aus dem Jahr 2004 inspiriert wurde. Vergangene Woche feierte er in New York Premiere. Der Cast besteht aus teilweise neuen und teilweise alten Gesichtern. Die legendäre Rolle der Regina George wird beispielsweise von der Sängerin Reneé Rapp übernommen.

Getty Images Angourie Rice und Lindsay Lohan

Getty Images Arturo Perez Jr. und Samantha Jayne 2024

Getty Images Reneé Rapp, Tina Fey, Lorne Michaels, Lindsay Lohan, Angourie Rice und Bebe Wood

