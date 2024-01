Marie Nasemann weint, weil sie ihre beiden Kinder vermisst

Da wird sie ganz emotional. Marie Nasemann (34) ist seit Mai 2021 unter der Haube. Mit ihrem Ehemann Sebastian Tigges hat das Model zwei Kinder – einen Sohn und eine Tochter. Als Autorin, Podcasterin und Schauspielerin hat die zweifache Mutter einen stressigen Alltag und ist oft unterwegs. Und das wird ihr jetzt zum Verhängnis. Marie weint, weil sie ihren Nachwuchs vermisst.

Die 34-Jährige befindet sich wegen eines Jobs zurzeit in München, ihre Kids sind mit Papa Sebastian zu Hause in Berlin. In ihrer Instagram-Story verrät Marie, dass sie Heimweh habe und ihre Liebsten ganz doll vermisse. "Wenn ich drehe, ist das für mich nicht schwer, weil ich einfach von morgens bis abends gedanklich tief in der Arbeit bin. Aber hier beim Festival mit Pausen und Leerlauf zwischendurch ist das echt ganz schön hart", berichtet sie unter Tränen.

Ursprünglich wollte Marie am Wochenende bei ihrer Familie in Berlin sein. Doch der Bahnstreik habe ihr einen Strich durch die Rechnung gemacht. "Risiko zu hoch, Samstag nicht rechtzeitig bei der Preisverleihung zu sein. Bricht mir gerade schon ziemlich das Herz", schildert Marie das Problem ihrer Community.

Marie Nasemann und Sebastian Tigges mit ihren Kindern, Juli 2022

Marie Nasemann mit ihrem Kind

Sebastian Tigges und Marie Nasemann bei der Berlin Fashion Week

