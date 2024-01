Nächster Exit: Welcher Dschungelcamper soll heute gehen?

Wen trifft es wohl als Nächstes? Seit über einer Woche hausen die diesjährigen Dschungelcamp-Bewohner im australischen Busch und kämpfen sich durch tierisch spektakuläre Prüfungen, um möglichst viele Sterne zu ergattern und letztendlich den Thron zu besteigen. Für zwei TV-Stars platzte jedoch bereits der Traum vom Titel und dem Preisgeld – Cora Schumacher (47) verließ freiwillig das Camp und Sarah Kern (55) flog durch die erste Zuschauernominierung raus. Für welchen Dschungelcamper soll die Reise heute enden?

Zehn Promis sind immer noch mit von der Partie! Das Drama ist offenbar noch nicht vorbei – Kim Virginia, Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) hocken weiterhin zusammen – oder aufeinander. Auch Twenty4tim (23) hofft weiterhin auf den Sieg – genauso wie das ehemalige No Angels-Mitgleid Lucy Diakovska (47). Auch die beiden Schauspieler Heinz Hoenig (72) und Felix von Jascheroff (41) möchten ihre Rollen in der Show noch nicht aufgeben.

Ex-Are You The One?-Teilnehmer Fabio Knez will die Herzen der Zuschauer für sich gewinnen und David Odonkor (39) würde sich wohl gern selbst auf den Thron schießen – sein Fangirl Anya Elsner (20) hätte aber wohl auch nichts dagegen, wenn sie es nach ganz oben auf das Siegertreppchen schaffen würde. Was denkt ihr, wer muss das Dschungelcamp heute verlassen? Stimmt bei der Umfrage ab.

Anzeige

Stefan Thoyah Kim Virginia, Twenty4tim und Mike Heiter im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Leyla Lahouar und Twenty4Tim im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de