Nur so bekommt Charlie Sheen das alleinige Sorgerecht!

Gute Neuigkeiten für Charlie Sheen (58). Der exzentrische Hollywoodstar machte in der Vergangenheit mit Drogen-, Alkohol- und Frauengeschichten auf sich aufmerksam. Doch mittlerweile ist der Two and a half Men-Star seit einigen Jahren nüchtern und konzentriert sich auf sich selbst und seine Familie. So hat er im Falle seiner Zwillingssöhne das gemeinsame Sorgerecht mit Ex-Frau Brooke Mueller (46) erhalten. Doch das steht nun wegen ihres Drogenrückfalls auf der Kippe. Bekommt Charlie das alleinige Sorgerecht?

Laut Gerichtsdokumenten, die Entertainment Tonight vorliegen, haben sich die Schauspieler im Sommer 2023 nach einem Drogenrückfall seiner früheren Frau darauf geeinigt, dass "falls Brooke positiv auf Drogen oder Alkohol getestet wird", Charlie das "alleinige Sorgerecht" erhalte. Das stelle man wöchentlich – bis die Jungs 18 sind – mit einem Drogentest fest. Doch auch der 58-Jährige oder sein Anwalt können festlegen, wann Brooke das nächste Mal getestet werden soll. Verweigert sie die Probe, werde ihr das Sorgerecht umgehend entzogen.

Das einstige Ehepaar stimmte den besagten Sorgerechtsvereinbarungen zwar schon im vergangenen August zu, doch rechtskräftig wurden sie wohl erst in diesem Monat. Bis dato habe sich Charlie als alleinerziehender Vater gesehen. "Ich habe mich hauptsächlich um meine 14-jährigen Jungs gekümmert", erklärte er People im Dezember.

