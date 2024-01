Turbulenzen! Dieser Mann machte John Legend eifersüchtig

Das passte ihm wohl gar nicht! Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) traten 2013 vor den Traualtar, nachdem die beiden sich 2006 am Set eines Musikvideos kennen und lieben gelernt hatten. Das Model und der Musiker sind mittlerweile Eltern von vier Kindern und lassen keine Zweifel offen, dass sie nach wie vor sehr verliebt ineinander sind. Doch auch die glückliche Ehe der beiden scheint nicht vor Argwohn gefeit zu sein: John Legend war eifersüchtig auf einen Gast von Chrissy!

Nach einem Event lud die vierfache Mutter Carl Radke an Bord ihres Privatjets ein, wie sie bei "Andy Cohen Live" erzählt. Der "Summer House"-Star nahm das großzügige Angebot dankend an – zum Ärger von Chrissys Ehemann John! Der "All of Me"-Interpret habe laut seiner Liebsten zunächst verhalten und "eifersüchtig" reagiert. Die Stimmung im Flieger lockerte sich aber bald wieder auf: "Er ist eine wirklich wunderbare Persönlichkeit, wie du gesagt hast. Er scheint einfach ein lustiger, cooler Kerl zu sein", lautete Johns Urteil, nachdem er Carl kennengelernt hatte.

Dass das Herz der 38-Jährigen sowieso nur ihrem Ehemann gehört, machte kürzlich eine Quelle gegenüber Us Weekly klar. "Chrissy fühlt sich so glücklich, einen Ehemann zu haben, der ebenso romantisch wie aufmerksam ist", plauderte der Insider aus dem Nähkästchen.

