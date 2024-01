Von Fans verklagt: Madonna ist zum Gegenschlag bereit!

Das lässt sie nicht auf sich sitzen! Aktuell reist Madonna (65) mit ihrer "The Celebration"-Tour rund um die Welt, um mit ihren Fans ihr Lebenswerk zu feiern. Viele der bereits vergangenen Shows begann die Sängerin mit stundenlangen Verspätungen. Zwei New Yorker Fans waren davon so genervt, dass sie Klage gegen die Sängerin einreichten. Doch Madonna ist sich keiner Schuld bewusst – durch ihr Management lässt sie den Gegenangriff verlauten!

Laut CNN meldete sich vor einigen Tagen Madonnas langjähriger Manager Guy Oseary zum Vorfall zu Wort: "Wir beabsichtigen diesen Fall mit aller Kraft zu verteidigen!" In seinem Statement stritt er ab, dass die Verspätung durch Madonna selbst ausgelöst worden sei. Ein technisches Problem beim Soundcheck soll der Grund für die massive Verspätung gewesen sein. Diesen Aussagen schloss sich auch der Konzertveranstalter Live Nation an, der ebenfalls von den zwei New Yorker Fans verklagt wurde. Guy merkte zudem an, dass die Crowd statt der vorgeworfenen zwei Stunden nur eine Stunde auf den Popstar warten musste.

Doch nicht nur die beiden Kläger waren vom späten Show-Beginn in New York genervt. Andere Konzertbesucher machten ihrem Ärger auf X Luft: "Zweieinhalb Stunden zu spät: Ich will jetzt eine Rückerstattung!"

Getty Images Madonna, März 2016

Getty Images Madonna im Rahmen der Grammy Awards 2023

Getty Images Madonna im September 2021

