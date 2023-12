Madonna kommt zu spät zum Konzert: Fans wollen Geld zurück!

Madonnas (65) Supporter sind nicht zufrieden! Derzeit ist die Sängerin auf großer Welttournee, um ihr 40. Bühnenjubiläum zu feiern. Nach der großen Tournee-Eröffnung in London ging es quer durch Europa. Mittlerweile ist sie auf der letzten Etappe ihrer Tour in den USA angelangt. Am Mittwochabend spielte sie eine Show in dem Barclays Center in Brooklyn – doch die Sängerin ließ ihre Fans ziemlich lange warten: Madonnas Fans wollen nun ihr Geld zurück!

Wie Besucher des Konzerts auf X, ehemals Twitter, berichten, stand die 65-Jährige mehr als eine Stunde später als geplant auf der Bühne. Viele verärgerte User beschwerten sich über die Verspätung der "Vogue"-Interpretin: "Zweieinhalb Stunden zu spät. Ich will jetzt eine Rückerstattung." Ein anderer vergleicht die 65-Jährige mit anderen Schwergewichten der Musikindustrie: "Taylor Swift, Lady Gaga und Beyoncé beginnen immer pünktlich. Sie respektieren die Zeit ihrer Fans", kommentierte ein anderer.

Das Konzert verzögerte sich laut einem Insider gegenüber People aufgrund von technischen Problemen. Jedoch ist es nicht das erste Mal, dass sie zu spät zu einem Konzert gekommen ist: Bereits in Köln hatte sich Madonna um 95 Minuten verspätet und wurde von den enttäuschten Fans mit Pfiffen empfangen.

Getty Images Madonna, März 2016

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna im September 2021

