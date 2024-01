Wegen Dschungel-Kim: Sarah Kern hat Mitleid mit Mike Heiter!

So sieht sie das Ganze! In der vergangenen Woche sorgte vor allem Kim Virginia Hartung (28) im Dschungelcamp für Drama. Zunächst plauderte sie private Details über ihre Ex-Liebschaft Mike Heiter (31) aus und jetzt sorgt sie mit Eifersuchtsszenen für Aufsehen. Die von den Zuschauern gewählte Exit-Kandidatin war hautnah dabei – nun bezieht Sarah Kern (55) im Promiflash-Interview Stellung zu der Situation im Lager!

Kim Virginia stellte Mike mit ihren Aussagen vor ganz Deutschland bloß – und auch die Mitcamper haben von den Themen der Reality-TV-Bekanntheit offensichtlich die Nase voll. "Jedem anderen wäre die Hutschnur geplatzt", äußert Sarah gegenüber Promiflash und nimmt ihn in Schutz: "Der arme Mike tut mir komplett leid." Außerdem vermutet die Modedesignerin: "Ich glaube, das ist auch so ein bisschen Buhlen um Sendezeit."

Aktuell ist bei den Zuschauern vor allem der Flirt zwischen Mike und Leyla Lahouar (27) ein großes Thema – im australischen Busch offenbar eher weniger. "Das hat keiner von uns so wahrgenommen", meint Sarah zu den Liebelei-Spekulationen. Doch in der Nacht der Schatzsuche, die Mike und Leyla zu zweit durchgestanden haben, näherten sich die beiden an. Ob das wohl die erste Dschungel-Lovestory wird?

RTL Kim Virgina im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Kim Virginia im Dschungelcamp

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

