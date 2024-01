Wie Britney Spears damals: Madonna knutscht wieder auf Bühne

Wer erinnert sich noch an den legendären Bühnenmoment von Madonna (65) bei den MTV Video Music Awards Anfang der 2000er-Jahre? Damals knutschte die Sängerin mit ihren Kolleginnen Britney Spears (42) und Christina Aguilera (43) auf der Bühne rum. Diese Erinnerung wollte die "Like a Virgin"-Interpretin auf ihrer aktuellen "The Celebration"-Tournee wohl wieder aufleben lassen. Madonna küsst jetzt eine ihrer Background-Tänzerinnen!

Zuletzt begeisterte die Grammy-Gewinnerin ihr Publikum am vergangenen Dienstag in New York. Doch sie bekamen nicht nur zahlreichen Gesangseinlagen und freizügigen Outfits geboten: Auf Bildern, die Mirror vorliegen, sieht man, wie Madonna zu einer ihrer Bühnentänzerinnen ging, den Arm um sie legte und ihr letztendlich einen leidenschaftlichen Kuss auf den Mund gab. Den Fans schien dieser Auftritt zu gefallen – sie applaudierten und feuerten die beiden Damen auf der Bühne mit Zurufen an.

Doch das Konzert werden nicht alle New Yorker Madonna-Fans glücklich verlassen haben. Vergangene Woche wurde laut TMZ bekannt, dass gegen die 65-Jährige und ihren Konzertveranstalter Live Nation eine Sammelklage eingereicht wurde. Grund dafür seien die unzähligen, stundenlangen Verspätungen der Sängerin.

Getty Images Britney Spears und Madonna bei den MTV VMAs 2003

Getty Images Madonna, Sängerin

Getty Images Madonna, März 2016

