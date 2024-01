Stundenlange Verspätungen: Madonna wird von Fans verklagt!

Ihre Fans haben die Nase voll! Madonna (65) reist aktuell mit ihrer lange angekündigten "The Celebration"-Tournee durch die ganze Welt. Nachdem sie vergangenes Jahr schon einige Konzerte in Europa gespielt hat, ist sie momentan in den USA unterwegs. Mit Pünktlichkeit hat die "Like A Virgin"-Interpretin es aber nicht so: Viele ihrer Shows starteten mit großer Verspätung. Einige Konzertbesucher gehen jetzt sogar rechtlich gegen Madonnas Unpünktlichkeit vor!

Wie aus Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen hervorgeht, haben zwei Männer namens Michael Fellows und Jonathan Hadden eine Sammelklage gegen die 65-Jährige und ihren Konzertveranstalter Live Nation eingereicht. Sie hatten an Madonnas Shows in New York teilgenommen, bei der sie rund zwei Stunden zu spät aufgetreten war. Laut ihnen seien ihre Verspätungen eine "vorsätzliche Ausübung falscher Werbung, fahrlässige Täuschung und unfaire und irreführende Handelspraktiken." Die Kläger fordern deshalb Schadensersatz von der Gesangsikone. Sie selbst meldete sich bisher aber noch nicht dazu.

Auch bei ihren Auftritten in Deutschland im November 2023 hatte die Musikerin sich deutlich verspätet: Statt um 20:30 Uhr war sie um kurz nach 22:00 Uhr auf der Bühne erschienen. "Es ist einfach extrem respektlos von der Frau den Fans gegenüber. Wer seine Heimfahrt geplant hat, ist dann auch angeschmiert", hatte nur ein frustrierter Konzertgänger danach auf X geschrieben.

