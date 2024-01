Bereut Dschungelcamp-Anya Elsner ihre Schwärmerei für David?

Steht sie noch zu ihren Worten? Im Dschungelcamp trafen unter anderem David Odonkor (39) und Anya Elsner (20) aufeinander – letztere hatte während ihrer Zeit im australischen Busch ein Auge auf den ehemaligen Profikicker geworfen. Die einstige GNTM-Teilnehmerin gestand sogar, einen Sextraum mit dem Fußballtrainer gehabt zu haben. Promiflash wollte von Anya wissen, ob sie nach ihrem Exit immer noch für David schwärmt.

Im Gespräch mit Promiflash macht die 20-Jährige deutlich, dass sie sich keiner Schuld bewusst ist. "Wenn ich einen Mann attraktiv finde, dann kann ich das ja sagen. Ich weiß, er hat eine Freundin und er ist eine supertreue Seele", erklärt Anya. Sie betont, dass sie nicht bereue, was sie im Dschungel über ihn gesagt habe. Anya räumt allerdings ein: "Es ist niemals mein Hintergedanke, mich an ihn zu schmeißen. Ich finde viele Männer attraktiv, aber das ist ja völlig menschlich – und manchmal spreche ich darüber und manchmal nicht und es hat ja nicht immer was zu bedeuten."

Das Thema scheint noch nicht vom Tisch zu sein. Anyas Vater hatte öffentlich erklärt, dass er die Fantasien seiner Tochter nicht so richtig einordnen könne und er mit ihr ein ernstes Wort reden wolle. Doch dazu sei es noch nicht gekommen, wie Anya Promiflash verrät: "Also, ich habe meinen Papa gefragt, was er von David hält – 'ja, das ist ein ganz Hübscher' –, aber wir haben uns jetzt noch nicht so über das Thema David ausgetauscht."

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner bei der Dschungelcamp-Schatzsuche

RTL Anya Elsner im Dschungelcamp

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, Dschungelcamp-Kandidatin 2024

