Dschungel-Aus nach Po-Drama: David sieht keinen Fehlern ein

David Odonkor (39) ist raus aus dem Dschungelcamp – doch warum? Am Montagabend fielen die Würfel für den ehemaligen Fußballer. Nachdem er in der Sendung vor allem mit seinen Beschwerden über die Nacktheit der weiblichen Mitcamper aufgefallen war, musste er sich von eben diesen verabschieden. Er bekam nicht ausreichend Stimmen und musste die Show verlassen. Ob daran vor allem das Drama um die Pos Schuld war? David sieht zumindest keinen Fehler in seinem Verhalten...

Bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! Die Stunde danach" sprechen Angela Finger-Erben (43) und Olivia Jones (54) nur wenige Minuten nach der Entscheidung mit dem Kicker. Auf die Frage, ob er wegen seiner Motzerei rausgeflogen sei, erklärt er: "Ich bin immer ehrlich und direkt. Wir haben Kandidaten, die es nicht ausgesprochen haben, und ich hab es im Endeffekt getan!" Er könne sich kaum erklären, wie es zu seinem Exit gekommen sei.

Im Netz sind sich viele Zuschauer einig, dass Davids Verhalten nicht in Ordnung war. "Das geht gar nicht von David! Jede Frau entscheidet selbst, wie sie sich kleidet", heißt es auf Instagram. Auch Mitcamperin Leyla Lahouar (27) versicherte in der Show: Ich lasse mir von keinem Mann vorschreiben, was ich anzuziehen habe!"

RTL / Stefan Thoyah David Odonkor und Anya Elsner auf Schatzsuche im Dschungel

Dchungelcamp, RTL David Odonkor im Dschungelcamp

RTL Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

