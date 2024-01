Es wird wieder eklig: Das ist die heutige Dschungelprüfung!

Eiskalte Delikatessen warten auf sie! Seit rund einer Woche kämpft die deutsche Prominenz um die begehrte Dschungelkrone. Die Camper mussten sich bereits einigen Ekel-Prüfungen stellen, und während einige Camper ordentlich abräumten, stießen andere an ihre Grenzen. Heute Abend müssen die Männer ran: Heinz Hoenig (72), Mike Heiter (31) und Fabio Knez werden zu Tisch gebeten. Diese exotischen Leckereien warten auf das Dschungel-Trio!

In der Preview von RTL müssen sich der Schauspieler und die zwei ehemaligen Are You the One?-Kandidaten auf eine fiese Essensprüfung gefasst machen: Bei "Der Eisbrecher" werden den Stars gewöhnungsbedürftige Eisvariationen kredenzt. Besonders Mike scheint mit der Ekel-Eiscreme zu kämpfen.

Das Dschungelcamp erfreut sich großer Beliebtheit: Am Sonntagabend durfte sich der Sender erneut über Top-Quoten freuen. Laut DWDL verfolgten 4,33 Millionen Zuschauer die Geschehnisse im australischen Dschungel. Lediglich die Verkürzung der Sendung zugunsten der NFL erhitzt die Gemüter der Zuschauer: "Unfassbar, was denkt sich RTL mit diesem NFL. Man wartet ein Jahr auf das Dschungelcamp und dann bekommt man nur 40 Minuten – inklusive Werbung", macht ein wütender Zuschauer auf X seinem Ärger Luft.

Anzeige

RTL Heinz Hoenig und Fabio Knez halten Händchen im Dschungel

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Heinz Hoenig, im Dschungelcamp 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de