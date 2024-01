Drei Prüfungen abgebrochen: Sind Dschungelcamper zu schwach?

Sind sie etwa nicht hart genug für den australischen Busch? Erst seit wenigen Tagen läuft wieder das Dschungelcamp. Die diesjährige Jubiläumsstaffel schlägt schon jetzt Rekorde bei den Zuschauerzahlen. Rekordverdächtig sind allerdings nicht nur die Einschaltquoten, auch die Summe der bisher abgebrochenen Prüfungen scheint Höchstzahlen zu erreichen. An Tag sechs wurden bereits drei Prüfungen abgebrochen. Sind die Dschungelbewohner den Herausforderungen des Urwalds etwa doch nicht gewachsen?

In den vergangenen 20 Jahren brachen die Kandidaten insgesamt zehn Prüfungen ab. In diesem Jahr war das bereits drei Mal der Fall und es liegen noch einige Tage vor den Kandidaten. Leyla Lahouar (27) brach an Tag drei und vier ihre Prüfungen ab, Kim Virginia Hartung (28) versagte an Tag sechs. "Diese Kandidaten – wenige Leistungsträger, aber dafür viele Schaumschläger", schreibt ein Instagram-User sichtlich genervt von der Leistungsverweigerung der Camper. Ein anderer kommentiert: "Die schlechteste Staffel ever".

Trotz anfangs genervter Fans und nicht absolvierter Prüfungen muss das nicht das Ende für Kim und Leyla sein. Denn vor allem für Leyla hatten die Zuschauer dann doch noch Verständnis und nahmen ihr den Abbruch nicht übel. Immerhin hatte sich selbst die letztjährige Gewinnerin Djamila Rowe (56) aus einer Prüfung holen lassen.

Sollten Kim und Leyla trotz der abgebrochenen Prüfungen weiterhin im Dschungelcamp bleiben dürfen? Ja, sie verdienen eine zweite Chance. Nein, sie sollten die Show verlassen. Abstimmen Ergebnis anzeigen



