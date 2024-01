Ihr Schwiegerpapa in spe erkannte Taylor Swift zuerst nicht!

Wer hätte das gedacht? Taylor Swift (34) ist eine der berühmtesten Sängerinnen weltweit. Neben zwölf Grammys sackte sie in ihrer Karriere schon etliche weitere Preise ab und brach Rekorde um Rekorde. Die US-Amerikanerin ist sogar so erfolgreich, dass sie mit ihrer aktuellen "Eras Tour" die Wirtschaft messbar beeinflusst. Taylor ist bekannt wie ein bunter Hund – nur bei ihrem potenziellen Schwiegervater Ed Kelce wohl nicht!

Vor einigen Tagen war Ed im The Fan-Podcast zu Gast und kam ins Plaudern. Unter anderem erzählte er von dem ersten Zusammentreffen mit der bekannten Freundin seines Sohnes Travis Kelce (34): "Taylor kam mit einem Security-Guard herein, ich sah sie an und sagte zu meiner Partnerin 'Oh mein Gott, ich kenne sie. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt.'" Der Vater des Footballers erinnerte sich an die Reaktion seiner Partnerin: "Meine Freundin sagte 'Du kennst sie nicht? Das ist Taylor Swift, du Idiot!'"

Mittlerweile wird Ed seine Schwiegertochter in spe besser kennen – schließlich sind der Profi-Footballer und die "Love Story"-Interpretin seit Oktober offiziell ein Paar. Und inzwischen feuern Ed und Taylor die Kansas City Chiefs und ihren Tight End Travis sogar gemeinsam an!

Taylor Swift

Taylor Swift und Travis Kelce

Taylor Swift und Ed Kelce

