"Vergib mir": Britney Spears teilt emotionale Worte im Netz!

Sie schüttet ihr Herz aus! Britney Spears' (42) Leben war in den vergangenen Jahren wohl eine richtige Achterbahnfahrt gewesen. Immer wieder sorgt die "Till the World Ends"-Interpretin für neue Schlagzeilen. Nach dem Ende des Rechtsstreits um ihre Vormundschaft hatte sie im vergangenen Jahr Sam Asghari (29) geheiratet, doch die Ehe hielt nicht lange. Ein treuer Begleiter, der ihr nicht von der Seite weicht – Hündchen Snow. Zum Jahresende teilt Britney nun emotionale Worte!

Auf Instagram blickt die Sängerin zurück. "Ich habe in diesem Jahr zu viel durchgemacht, und ich muss wieder lernen zu atmen und im gegenwärtigen Moment zu sein, ohne Angst zu haben", erklärt sie und offenbart: "Ich sehne mich danach, einen Grund und einen Sinn in meinem Leben zu haben." In den Zeilen heißt es weiter: "Vergib mir, wenn ich die Beherrschung verloren habe, weil ich mich von den Menschen, die ich liebe, bedroht gefühlt habe." Abschließend zeigt sie sich dankbar für ihren kleinen Hund. Die Kommentare zu dem Beitrag hat die bekannte Musikerin ausgestellt.

Verbringt Britney die Feiertage mit ihrer Familie? Das Verhältnis zu ihren Verwandten ist seit Jahren angespannt. Doch kürzlich kamen Gerüchte auf, dass sie und ihre Mutter Lynne sich wieder angenähert haben und ein gemeinsames Fest im Raum gestanden haben soll. Ob es dazu kommt, ist aber noch unklar.

Anzeige

Instagram / samasghari Sam Asghari und Britney Spears

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

ActionPress / Jack-RS Britney Spears mit ihrer Mutter Lynne bei einem Fußballspiel ihrer Söhne in Calabasas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de