Nach Monaten: Herzogin Meghan trägt wieder Verlobungsring

Das dürfte die Royal-Fans erleichtern. Im Sommer vergangenen Jahres fiel bei öffentlichen Auftritten von Herzogin Meghan (42) auf, dass sie immer öfter ihren Verlobungsring nicht trug. Es dauerte nicht lange, bis das als Zeichen für eine Ehekrise bei der einstigen Suits-Darstellerin und Prinz Harry (39) angesehen worden war. Doch das Paar zeigte sich in der Öffentlichkeit weiterhin harmonisch. Und nun funkelt der Ring auch endlich wieder an Meghans Finger.

Bei der Premiere des Films "Bob Marley: One Love" auf Jamaika krönt Meghan ihren schlichten Look aus schwarzer Robe und zurückgesteckten Haaren mit dem lange vermissten Ring. Bisher ist noch unklar, warum genau sie das Schmuckstück ablegte, aber Fans haben da einige Theorien. "Meine Theorie ist, dass er für ihren fünften Hochzeitstag aufgewertet wurde, um vielleicht ein paar zusätzliche Diamanten für Archie und Lilibet anzubringen", vermutet ein User auf TikTok. Ein anderer meint, der Ring könne auch einfach repariert worden sein.

Die Diskussion um Meghans Verlobungsring soll sogar im britischen Palast angekommen sein. Doch die Abwesenheit des Klunkers sorgte bei den Royals eher für Unmut, denn es handelt sich bei dem Ring um ein Schmuckstück mit Diamanten aus dem Besitz von Prinzessin Diana (✝36). Vor allem Prinz William (41) war wohl verärgert und "beunruhigt". "Er lässt über gemeinsame Freunde ausrichten, dass er wissen will, was los ist", erklärte ein Insider gegenüber New Idea Magazine.

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Verlobung

Getty Images Prinz William im Dezember 2023

