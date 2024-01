Schlägt neue Therapie bei krebskranker Shannen Doherty an?

Shannen Doherty (52) kämpft immer weiter. Bei der Schauspielerin wurde 2020 zum wiederholten Male Krebs diagnostiziert. Seitdem unterzieht sich die einst gefeierte Beverly Hills, 90210-Darstellerin einer Behandlung nach der anderen, um der Erkrankung die Stirn zu bieten und sie zu besiegen. Aktuell wagt die US-Amerikanerin eine neue Therapie gegen den Brustkrebs und gibt jetzt ein Update: Wie geht es Shannen damit?

In ihrem Podcast "Let's Be Clear" zeigt sich die 52-Jährige positiv. Zunächst habe die neue Behandlung nicht angeschlagen – nach der siebten Runde seien dann aber Veränderungen zu bemerken gewesen. "Für mich ist das in diesem Moment ein Wunder", freut sie sich. Einen großen Einfluss auf ihre Genesung habe aber auch ihre positive Einstellung, versichert Shannen: "Aber alles, was ich tun kann, ist, jeden Tag so positiv und hoffnungsvoll wie möglich zu leben, ihn anzunehmen und das Gefühl zu haben: 'Wow, ich darf heute wieder aufwachen, was kann ich tun?'"

Aber Shannen hat nicht nur gute Tage voller Optimismus. Die Brünette berichtete kürzlich, auch oft dunkle Stunden zu erleben. Diese teile sie aber nicht mit der Öffentlichkeit: "Ich beschwere mich schon. Ich beschwere mich nur nicht vor anderen Leuten. Ich neige eher dazu, allein in einem Schrank zu weinen!"

Instagram / theshando Shannen Doherty im März 2023

Getty Images Shannen Doherty, Schauspielerin

Getty Images Shannen Doherty 2019

