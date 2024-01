Skurril: Jessica Biel gibt Tipps zum Essen unter der Dusche

Jessica Biel (41) weiß, wie es geht! Vor wenigen Wochen verriet die Schauspielerin, dass sie leidenschaftlich gerne unter der Dusche isst. Bei ihren Fans sorgte das für große Verwirrung – wie stellt die zweifache Mutter das an? Die "The Texas Chainsaw Massacre"-Darstellerin will nun Licht ins Dunkle bringen. Im Netz gibt Jessica Tipps, wie das Essen unter der Dusche optimal gelingt!

In einem TikTok-Video teilt das Model seine Tipps und Tricks. "Eine Duschablage ist wirklich hilfreich, etwas, auf das du deinen Joghurtbecher, deinen Kaffee oder deinen Espresso stellen kannst", erklärt sie. "Das einzig Schwierige ist, dass man beim Kauen den Mund geschlossen halten muss. Ich mag es immer noch, unter das Wasser zu kommen, während ich kaue, und aus irgendeinem Grund möchte ich gleichzeitig meinen Mund öffnen und Wasser spucken", fährt Jessica fort.

Während das Essen unter der Dusche Jessica super gelingt, soll es um ihre Ehe mit Justin Timberlake (42) aktuell schlecht stehen. Wie ein Insider kürzlich gegenüber Life & Style berichtete, sollen die beiden überlegen, die Scheidung einzureichen. "Sie lieben sich zwar, aber all die Paartherapien, denen sie sich unterzogen haben, konnten einige ihrer grundlegenden Probleme nicht lösen", behauptete die Quelle.

Getty Images Jessica Biel im Oktober 2019

Getty Images Jessica Biel, Schauspielerin

Getty Images Jessica Biel und Justin Timberlake

