Will Nicole Kidman (56) noch ein weiteres Kind adoptieren?

Will Nicole Kidman (56) ihre Familie etwa bald vergrößern? Die Schauspielerin ist bereits Mutter von vier Kindern. Gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Tom Cruise (61) hatte sie Isabella Jane und Connor Anthony adoptiert. Mit ihrem Gatten Keith Urban (56) bekam sie noch zwei Töchter namens Sunday Rose und Faith Margaret. Wenn es nach der "Aquaman"-Darstellerin zu gehen scheint, ist die Kinderplanung jedoch noch nicht abgeschlossen! Nicole soll ein weiteres Kind adoptieren wollen!

Wie ein Insider gegenüber RadarOnline behauptet, fühle sich Nicole noch jung genug und voller Energie, um ein weiteres Baby großziehen zu können. "Jetzt, wo die Mädchen unabhängiger werden, findet sie, dass es an der Zeit ist, ein weiteres Kind in ihr Haus zu bringen", will die Quelle wissen. Nicole sei davon überzeugt, dass ein Baby Glück in ihre Familie bringen würde.

Ihre Kinder hält "Australia"-Darstellerin überwiegend aus dem Rampenlicht raus. Nur selten sieht man sie gemeinsam in der Öffentlichkeit. Vor einigen Wochen zeigten sich Nicole, Keith und ihre Töchter bei einem Ausflug an den Strand.

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei den Oscars 2023

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

