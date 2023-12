Selten: Nicole Kidman und Familie verbringen Zeit am Strand!

Zeit für einen Familienausflug! Nicole Kidman (56) und ihr Ehemann Keith Urban (56) hatten 2008 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßt. Zwei Jahre später folgte durch Leihmutterschaft eine weitere Tochter. Die vierköpfige Familie lebt in Australien und genießt dort derzeit sommerliche Temperaturen ab 25 Grad. Den letzten Freitag des Jahres verbringen Nicole, Keith und Tochter Faith bei einem Ausflug am Strand!

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, sieht man, wie die "Moulin Rouge"-Darstellerin in einem schwarzen Trainingsanzug, einer grauen Strickjacke und durch Kappe und Sonnenbrille verdeckt am Sandstrand von Manly in Sydney sitzt. Ihr Gatte und die 13-Jährige sind auch dabei und scheinen die Ruhe und Entspannung zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Silvester zu genießen. Dafür haben die drei für einen Tag den eigenen Swimmingpool gegen das Rauschen des Meeres getauscht.

Normalerweise sieht man die Oscar-Gewinnerin nur selten mit ihrem Nachwuchs. Sie gehört zu den Promis, die ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraushalten. Doch manchmal macht sie eine Ausnahme: Zum Geburtstag ihrer Mama teilte die 56-Jährige ein paar Schnappschüsse auf Instagram, auf denen auch ihre Töchter zu sehen waren. "Alles Gute, Mami, du wirst von uns allen geliebt!", kommentierte Nicole ihren Beitrag.

Anzeige

Getty Images Nicole Kidman mit ihrem Ehemann Keith Urban

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / nicolekidman Nicole Kidman und ihre Familie während einer Feier

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de