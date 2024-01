Amira Pocher stellt Olli wegen Online-Angriffen zur Rede!

Amira Pocher (31) hat genug! Nachdem sich die Moderatorin und ihr Noch-Ehemann Oliver Pocher (45) im vergangenen Sommer getrennt hatten, artete die einstige Liebe in einen erbitterten Kampf aus. Besonders der Komiker unterstellte der Mutter seiner Kinder, ihn betrogen zu haben. Als dann noch Kuschelfotos von ihr und Christian Düren (33) die Runde machten, holte Olli erneut zum Gegenschlag aus – und ging mit Beleidigungen teilweise unter die Gürtellinie. Amira stellt Olli nun zur Rede!

In einer neuen Folge ihres Podcasts "Liebes Leben" erinnert sich die 31-Jährige an den Moment zurück, als ihr Ex Christian Düren im Netz als "Restef*icker" bezeichnet hatte. Daraufhin stattete sie Olli einen Besuch ab und stellte ihn zur Rede: "Da bin ich zu ihm nach Hause gefahren und habe gesagt: 'Bitte lass uns reden, das kann so nicht weitergehen.'" Außerdem gibt Amira zu, dass Ollis Angriffe sie verletzen: "Da wird auf der Bühne Oralverkehr zwischen zwei Männern und mir nachgeahmt, da werden Geräusche gemacht, da werden Bilder von mir gezeigt auf einer riesigen Leinwand, die kein gutes Bild von mir suggerieren sollen. Das ist nicht fair. Ich würde das so nicht machen." Dabei bezieht sich die Beauty auf die "Liebeskasper"-Tour ihres Ex, bei der sie das Hauptthema ist.

Den Grund für Ollis Attacken auf seine Ex glaubt Paartherapeutin Heike Wagner-Hollatz zu kennen. "Sein Umgang mit dem Trennungsschmerz scheint sich in einer Phase zu befinden, in der Zorn, Wut und das Bedürfnis, andere zu beleidigen und zu demütigen, überwiegen", vermutete sie im Bild-Interview. Der Komiker habe eine "tiefe Verletzung und ein starkes Bedürfnis nach Selbstwertschutz."

Getty Images Amira Pocher im Januar 2023

ActionPress Amira Pocher, Influencerin

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

