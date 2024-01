Für Christina Hänni fühlt sich das Mamasein immer realer an!

Bei Christina Hänni (33) machen sich gerade allerlei Veränderungen bemerkbar. Im Dezember gab die langjährige Let's Dance-Tänzerin bekannt, dass sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Luca Hänni (29) ein Baby erwartet. Sie hat sogar schon einen kleinen Babybauch – in welcher Schwangerschaftswoche sie ist, behält sie aktuell noch für sich. Doch so langsam fängt Christina an zu realisieren, dass sie bald Mama wird!

Im Interview mit Promiflash auf dem Schwarzkopf-Event "For Every You" erzählt die 33-Jährige: "Mir geht es großartig, gerade in der Zeit, in der ich mich super fühle, wo ich mich mit dem Gedanken angefreundet habe und jetzt alles realer und wirklicher wird." Es mache ihr große Freude, sich mit allem auseinanderzusetzen. "Es rückt näher und es wird immer spannender", erklärt die gebürtige Kirgisin.

Aus dem Babygeschlecht macht das Paar noch ein Geheimnis. Eine Gender-Reveal-Party sei nicht geplant. "Ich habe das Gefühl, das macht man eher für andere als für sich selbst", betonte Christina vor wenigen Wochen in ihrer Instagram-Story. Zu diesem Zeitpunkt wussten sie und Luca zudem noch nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird.

Anzeige

Instagram / christina.haenni Christina und Luca Hänni, TV-Bekanntheiten

Anzeige

ActionPress Christina Hänni im Januar 2024 in Berlin

Anzeige

Instagram / lucahaenni1 Christina und Luca Hänni im August 2023

Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Christina bald verrät, in welchem Monat sie ist? Ja, mit Sicherheit! Nein, das wird sie für sich behalten. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de