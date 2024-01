Kim Kardashian wirkt an Elizabeth-Taylor-Dokumentation mit

Die Kamera läuft! Kim Kardashian (43) steht wieder vor der Kamera, aber diesmal nicht für eine Realityshow, sondern für eine Dokumentation. Der Realitystar ist normalerweise bei The Kardashians mit seiner Familie zu sehen. Dennoch scheint die Businessfrau ihr Interesse an der Filmbranche entdeckt zu haben. Der TV-Star spielte zuvor in American Horror Story die Rolle einer PR-Agentin. Nun wird sie an einer Dokumentation über Elizabeth Taylor (✝79) mitwirken.

Kim gehört zu den Stars, die die Hollywood-Ikone persönlich kannten: "Elizabeth Taylor war ganz sie selbst, eine Kämpferin." Der Dreiteiler von BBC gibt einen tiefen Einblick in Elizabeths Wirken als Schauspielerin und beleuchtet ihre Arbeit als Geschäftsfrau und Aktivistin. "Sie ist der Beweis dafür, dass man sich weiterentwickeln, verändern und verschiedene Kapitel in seinem Leben haben kann. Sie ebnete den Weg für alle, die nach ihr kamen", äußert die Kardashian-Schwester gegenüber BBC. Kim wird nicht nur in der Dokumentation zu sehen sein, sondern ist auch einer der drei Executive Producer.

Ein wenig Übung hat die Milliardärin dank ihrer Realityshow. Sie ist die zweitälteste Schwester des Kardashian-Jenner-Klans. Zusammen mit ihrer Mutter – Kris Jenner (68) – haben die sechs Schwestern mehrere Marken und eine Produktionsfirma.

Getty Images Kim Kardashian, 2023

Getty Images Elizabeth Taylor, 1960

Instagram / khloekardashian Khloé, Kourtney, Kim Kardashian, Kris, Kendall und Kylie Jenner an Weihnachten 2023

