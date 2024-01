Süß oder nervig? Das denken Dschungel-Fans von Mike & Leyla

Es ist das Top-Thema! Seit Tagen geht es im Dschungelcamp um das komplizierte Liebesdreieck zwischen den Kandidaten Leyla Lahouar (27), Mike Heiter (31) und Kim Virginia Hartung (28). Während anfangs Kim ihr Glück bei Mike versucht hatte, scheint es nun zwischen Leyla und dem Realitystar zu funken. Im Einzelinterview verriet die Bachelor-Bekanntheit sogar, dass sie sich einen Kuss von Mike wünschen würde. Was sagen die Zuschauer zu der Dschungelromanze?

Die Meinungen sind geteilt! Das zeigt eine Promiflash-Umfrage [Stand 29. Januar, 09:00 Uhr]: Von 1.426 Teilnehmern sind 810 Leser, also 56,8 Prozent, der Meinung, dass Leyla und Mike süß zusammen sind. Mehr als die Hälfte kann also verstehen, dass die 27-Jährige vom Ex von Elena Miras (31) geküsst werden will. Es denken aber auch 616 Leser, also 43,2 Prozent, dass das Verhalten der beiden übertrieben sei. Sie finden: Das Dschungelcamp ist keine Datingshow!

Auch Eugen Lopez, der Dschungel-Begleiter von Mike, weiß scheinbar nicht so recht, was er von der Romanze der beiden halten soll. Zu dem Thema möchte er sich anscheinend auch nicht äußern. Er hatte sogar ein TV-Statement geschwänzt, das er eigentlich hierzu hätte abgeben sollen.

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp 2024

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez im Juli 2022

