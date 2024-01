Nummern getauscht: Travis Kelce und Justin Timberlake texten

Muss Taylor Swift (34) etwa ihren Partner teilen? Seit einigen Wochen sind die Sängerin und der NFL-Star Travis Kelce (34) unzertrennlich. Erst kürzlich verriet der Tight End der Kansas City Chiefs aber, dass er neben seiner berühmten Freundin auch Superstar Justin Timberlake (42) in seinem Telefon eingespeichert hat. Und dieser reagiert nun darauf: Justin plaudert nämlich aus, dass er und Travis sich auch ab und zu schreiben!

In einer aktuellen Episode von "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" spricht ihn Moderator Jimmy Fallon (49) darauf an, dass er neben Taytay die berühmteste Person in Travis' Telefonbuch ist. "Wir texten miteinander", antwortet der 42-Jährige daraufhin schmunzelnd und fügt hinzu: "Ich will ihn aktuell aber nicht stören. Er ist im Moment sehr beschäftigt und konzentriert." Offenbar hat sich bei den beiden eine echte Männer-Freundschaft entwickelt – denn bei einem Event im Juli 2021 zeigten sie sich das erste Mal zusammen.

Doch Taylor ist und bleibt seine Nummer eins – und das nicht nur in seinen Kontakten. Denn angeblich soll das Paar bereits verlobt sein. Das plauderte zumindest vor wenigen Tagen ein Insider im Podcast "Deux Moi" aus. "Sie haben es vor der Silvesterparty, auf der sie fotografiert wurden, nur zu zweit getan", erklärte die Quelle.

MEGA Travis Kelce und Taylor Swift

Getty Images Travis Kelce und Justin Timberlake im Juli 2021

Backgrid / Action Press Travis Kelce und Taylor Swift in New York, Oktober 2023

