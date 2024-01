Taylor? Das ist der berühmteste Star in Travis Kelces Handy

Er spricht aus dem Nähkästchen. Travis Kelces (34) Beziehung zu Taylor Swift (34) sorgte in den vergangenen Monaten für jede Menge Gesprächsstoff. An der Seite des Megastars schaffte es der NFL-Hottie dabei auch auf die ein oder andere Titelseite. Doch scheint sich mit seiner wachsenden Popularität und Reichweite womöglich auch seine private Kontaktliste erweitert zu haben. In einem Interview plaudert er nun einige Details dazu aus. Travis konnte anscheinend die Telefonnummer dieses Superstars einheimsen!

Auf dem offiziellen TikTok-Account der Kansas City Chiefs gibt der Tight End das private Detail preis. Auf die Frage, wer die berühmteste Person in seinem Handy sei, entgegnet Travis zunächst lächelnd: "Die einfache Antwort? Ihr kennt die einfache Antwort." Ohne es überhaupt auszusprechen, ist wohl klar, dass der 34-Jährige damit auf seine prominente Partnerin anspielt. Doch gibt es dann doch noch einen anderen Kontakt, dessen Existenz der Football-Hottie der Öffentlichkeit nicht vorenthalten möchte. "Justin Timberlake (42) [...] ich danke dir, Justin", berichtet er zuletzt.

Dass der Profisportler sich schon bei der kleinsten Erwähnung von Taylor sein Grinsen nicht verkneifen kann, soll vor allem einer Person zu verdanken sein. Im Interview mit WSJ verriet Travis, dass ein Familienmitglied der Sängerin die nötigen Hebel für die Liebe der beiden in Bewegung gesetzt hatte. "Ich hatte jemanden, der Amor spielte", gab Travis im Gespräch zu.

Getty Images Travis Kelce, NFL-Star

Getty Images Justin Timberlake im Juni 2022

Getty Images Travis Kelce, Footballstar

