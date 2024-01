So heftig sollen Prinz William und Prinzessin Kate streiten

Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) führen eigentlich eine Vorzeigebeziehung. Ihre Traumhochzeit im Jahr 2011 ließ tausende Fan-Herzen höherschlagen. Die drei gemeinsamen Kinder der Royals Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) machten das Familienglück perfekt. In der Öffentlichkeit treten die beiden stets als harmonisches Team auf. Anscheinend soll es jedoch hinter verschlossenen Türen bei ihnen anders aussehen. Ein royaler Bediensteter gewährt nun einen Einblick in die Auseinandersetzungen des Prinzenpaares.

Den Angaben des Royal-Experten Robert Jobson zufolge behauptet ein Angestellter des Königshauses: "Wenn Prinz William die Nerven verliert, dann kann er im Streit auch gern mal ein wenig schreien." In seinem Buch "William at 40: The Making of a Modern Monarch" schreibt der Autor weiter: "Der Prinz und die Prinzessin können beide nicht nur einstecken, sondern auch austeilen. Da kann es auch mal lauter werden." Trotzdem finde das royale Paar laut dem Experten schnell wieder zum harmonischen Miteinander, da sie einfach ein eingespieltes Team seien.

Der Thronfolger und seine Frau erleben in ihrer Ehe scheinbar nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Doch es gibt Entwarnung für die Fans: Trotz des strengen königlichen Protokolls zeigten sich Kate und William erst kürzlich wie frisch verliebt. Bei der Royal Variety Performance in London lief das Paar händchenhaltend an den wartenden Zuschauern vorbei.

Prinzessin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Louis und Mia Tindall

Prinzessin Kate und Prinz William bei einem Polospiel in Windsor

Prinzessin Kate und Prinz William bei der Royal Variety Performance, 2023

