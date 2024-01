Superselten: Justin Timberlake gibt Details zu Söhnen preis

Er plaudert aus dem Nähkästchen. Seit 2007 sind Justin Timberlake (42) und Jessica Biel (41) ein Paar. Nachdem sie ihre Liebe fünf Jahre später mit dem Jawort besiegelt hatten, machte ihr gemeinsamer Nachwuchs ihr Familienglück perfekt. Seither genießen sie dieses jedoch weitgehend im Privaten. Nur ab und an gewährt das Paar seinen zahlreichen Fans im Netz einen Einblick in ihren Alltag – so wie auch jetzt wieder. Justin gibt private Details zu seinen Kids preis.

Bei "The Tonight Show starring Jimmy Fallon" spricht der Sänger über sein bevorstehendes Album und kommt dabei überraschend auf seine beiden Söhne zu sprechen. "Oh, er ist so süß", sagt der Musiker über den kleinen Phineas und fügt hinzu: "Sie sind beide so süß." Dabei verrät Justin jedoch auch ein ganz bestimmtes Detail aus seinem Alltag als zweifacher Papa. Im Gespräch mit Jimmy Fallon (49) gibt der 42-Jährige diesem gegenüber scherzend zu: "Sie sind die Chefs in unserem Haus. Es ist verrückt."

Dass der "Cry Me a River"-Interpret seine Rolle als Papa sichtlich zu genießen scheint, ist lange kein Geheimnis mehr. Im Sommer vergangenen Jahres teilte seine Frau Jessica zum Vatertag einige seltene Schnappschüsse der kleinen Familie auf ihrem Instagram-Profil. Auf einem Bild kuschelte Justin mit einem seiner Sprösslinge vor traumhafter Strandkulisse.

Anzeige

Getty Images Justin Timberlake, Musiker

Anzeige

Instagram / jessicabiel Jessica Biel und Justin Timberlake, 2023

Anzeige

Instagram / jessicabiel Justin Timberlake und Sohn Silas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de