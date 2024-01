Taylor Swift versteht sich super mit den Freunden von Travis

Sie sind einfach ein Perfect Match! Nach einer kurzen Romanze mit dem The-1975-Frontman Matty Healy (34) hatte Taylor Swift (34) im Oktober vergangenen Jahres schließlich ihre Beziehung zu dem NFL-Star Travis Kelce (34) öffentlich gemacht. Seitdem beweisen die beiden Turteltauben immer wieder in der Öffentlichkeit, wie glücklich sie miteinander sind. Doch auch mit Travis' Freunden soll Taylor ganz auf einer Wellenlänge sein!

Das behauptet ein Insider jetzt gegenüber People. Am vergangenen Sonntag feierte der 34-Jährige nämlich mit seiner Familie und seinen Freunden seinen Sieg gegen die Baltimore Ravens – doch auch TayTay soll sich in ihrer Mitte sehr wohlfühlen. "Sie ist da, um ihn zu unterstützen und anzufeuern, und sie hat sich problemlos in den Kreis derer eingefügt, die er liebt", so die Quelle.

Der Informant betont ebenfalls in dem Interview, dass Travis' Familie seine Freundin nicht als "Taylor Swift den Superstar" ansieht. Der Vater des Stars der Kansas City Chiefs erkannte die 34-Jährige bei ihrem ersten Treffen noch nicht einmal. "Taylor kam mit einem Security-Guard herein, ich sah sie an und sagte zu meiner Partnerin 'Oh mein Gott, ich kenne sie. Aber ich weiß nicht, wie sie heißt'", berichtete Ed Kelce im Podcast "The Fan". Eds Partnerin half ihm daraufhin mehr oder weniger charmant auf die Sprünge: "Meine Freundin sagte: 'Du kennst sie nicht? Das ist Taylor Swift, du Idiot!'"

