Übe 5.000 Euro wert: Travis schenkt Taylor Swift Armband

Seit einigen Monaten sind Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) bereits ein Paar. Immer wieder zeigen sich die beiden verliebt in der Öffentlichkeit. Der NFL-Star und die Sängerin sollen sich sogar heimlich miteinander verlobt haben. Statt eines schicken Verlobungsringes präsentierte die "Style"-Interpretin bei einem Football-Spiel am Sonntag jedoch ein anderes Schmuckstück. Taylor zeigte sich mit einem Diamant-Armband – das Travis extra für sie anfertigen ließ.

Bei dem Accessoire handelt es sich um eine Sonderanfertigung von dem Juwelier Wove. Auf dem Armband befindet sich der Schriftzug "TNT" – eine Abkürzung für Taylor und Travis. Außerdem soll das Schmuckstück mit mehr als vier Karat Diamanten besetzt sein. Für seine Taylor griff Travis tief in die Tasche – umgerechnet ungefähr 5.241 Euro soll der Sportler für die Armkette hingeblättert haben.

Am Sonntag machte der 34-Jährige seiner Liebsten eine kleine Liebeserklärung in der Öffentlichkeit. Nachdem die beiden Travis' Einzug in den Super Bowl feierten, zog er die Musikerin an sich und flüsterte ihr ein "Ich liebe dich" vor den laufenden Kameras zu.

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

ActionPress/Backgrid Taylor Swift und Travis Kelce in New York, Oktober 2023

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift

