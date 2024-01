Unsportlich? Eminem beleidigt Football-Fans mit Mittelfinger

Die Geste war wohl nicht so cool! Beim American Football sind derzeit Tight End Travis Kelce (34) und seine Liebste Taylor Swift (34) das absolute Traumpaar. Die Popsängerin scheint Gefallen an dem Sport gefunden zu haben: Regelmäßig supportet sie Travis' Kansas City Chiefs. Doch auch andere Superstars sind große Fans – so unterstützt Rapper Eminem (51) seine Detroit Lions. Doch beim letzten Spiel trieb er es ein wenig zu weit!

Für die Lions ging es beim Spiel gegen die San Francisco 49ers um den Einzug in den Super Bowl. Das wusste auch Eminem. Er feuerte sein Team im Stadion an und auf X kursieren reichlich Bilder von ihm in seiner Loge. Gleich zu Beginn zeigte der den 49ers, was er von ihnen hält – und provozierte die umstehenden Zuschauer mit hocherhobenen Mittelfingern. Manche behaupten sogar, der Musiker habe in die Menge gepöbelt. Im Netz wird allerdings schnell deutlich, dass die meisten Fans diese etwas unsportliche Geste eher lustig finden. Immerhin kommt Eminem den Fans damit so nahe, wie sonst selten.

Obwohl die Lions es den 49ers nicht leicht machten, lagen sie am Ende zurück und verloren. San Francisco siegt mit 34:31. Dennoch zeigt Eminem sich im Netz stolz und schlägt einen versöhnlichen Ton an. "Ich bin stolz auf die Lions. Danke für eine außergewöhnliche Saison. Wir werden zurückkommen", schreibt er nun doch zufrieden.

Getty Images Eminem, MTV VMAs 2022

Getty Images Eminem mit seiner Tochter Hailie im Hintergrund

Getty Images Eminem, Rapper

