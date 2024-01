Dschungel-Briefe: Fabio Knez bekommt endlich Liebe vom Papa

Wie rührend! Mit seiner herzlichen Art mausert sich Fabio Knez derzeit im australischen Busch zum absoluten Zuschauerliebling. Doch der Staubsaugervertreter machte auch ein trauriges Geständnis: Der sympathische Hüne hatte an der fehlenden Anerkennung seines Vaters zu knabbern. Die emotionalen Worte erreichten scheinbar auch seinen Papa: Nicht nur Freundin Darya verfasst einen liebevollen Brief für ihn: Fabio bekommt Post von seinem Vater Mario!

"Mein lieber Sohn, auch wenn ich es dir nie oder wenig gesagt habe, ich bin stolz auf dich und ich liebe dich. Du weißt, ich bin kein großer Redner, aber glaube mir: Ich habe dich immer geliebt", lauten die rührenden Worte, die Fabios Papa ihm in den Urwald schickt. Wie sehr er sich über den Brief freut, wird im Dschungeltelefon deutlich. "Der hat es halt nie so richtig gesagt, dass er stolz auf mich ist oder mich liebt. Umso schöner, es jetzt zu lesen", zeigt sich der Reality-TV-Star ergriffen.

Die Promiflash-Leser dürften mit ihrer Einschätzung zu der Vater-Sohn-Beziehung somit wohl Recht behalten. Von insgesamt 1.025 Teilnehmern glauben 963 Leser (94,0 Prozent), dass Fabio und sein Papa nach dem Dschungelcamp an ihrer Beziehung arbeiten werden. Lediglich 62 Leser (6,0 Prozent) haben Bedenken.

Anzeige

RTL Fabio Knez, TV-Star

Anzeige

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Anzeige

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de