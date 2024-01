Endspurt im Dschungelcamp 2024: Wer soll als Nächstes gehen?

Das Finale rückt immer näher. Vor rund zwei Wochen tauschten deutsche Promis ihr gemütliches Zuhause gegen das Dschungelcamp, um sich ihren Ängsten zu stellen und die heiß begehrte Krone zu holen. An Tag zwölf musste Heinz Hoenig (72) aus medizinischen Gründen die Heimreise antreten, daher kam es in der gestrigen Folge zu keinem Exit. Heute Abend dürfen die Zuschauer wieder zu den Telefonhörern greifen und für ihre Lieblinge anrufen. Wer sollte eurer Meinung als Nächster gehen?

Das Liebesdreieck Kim Virginia Hartung (28), Mike Heiter (31) und Leyla Lahouar (27) schlägt sich nach wie vor sehr wacker. Doch für Kim könnte es heute eng werden – gestern erhielt sie die wenigsten Anrufe und hätte somit, wenn Heinz nicht gegangen wäre, eigentlich das Camp räumen müssen. Ob ihre ständigen Sticheleien zu viel des Guten waren? Ihr Reality-TV-Kollege Fabio Knez dagegen gilt als Favorit – sein Umgang mit Heinz verschaffte ihm bei den Zuschauern viele Sympathien.

Auch No Angels-Star Lucy Diakovska (47) wuchs über sich hinaus und meisterte schon mehrere Prüfungen. Die Sängerin gilt aufgrund ihrer fürsorglichen Art als Camp-Mutti. TikTok-Star und Influencer Twenty4tim (23) zeigt sich ebenfalls von seiner besten Seite und versteht sich mit allen Campern prächtig. Der sonst so ernste Felix von Jascheroff (41) zeigte sich vor wenigen Tagen sehr emotional, da er seine Familie vermisste. Was meint ihr – wer hat es nicht verdient, weiterzukommen? Stimmt in der Umfrage ab!

RTL Kim Virginia Hartung im Dschungelcamp

RTL Fabio Knez, TV-Star

RTL Felix von Jascheroff, Twenty4tim und Kim Virginia im Dschungelcamp

