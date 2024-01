Geheime Details aus dem Dschungelcamp: Ärzte, Tricks und Co.

Es passiert viel mehr, als man sieht! Jedes Jahr freuen sich die Fans auf eine neue Staffel des beliebten Formats und die Promis, die sich ihren größten Herausforderungen stellen. Wochenlang hausen die Stars in einem Camp und müssen sich in ekeligen Prüfungen beweisen – doch ist bei der Show wirklich alles so, wie es im TV scheint? Das läuft beim Dschungelcamp hinter den Kulissen ab!

Bei den Challenges ist nicht alles echt, wie Bild erfahren haben will! Beispielsweise sind Spinnweben in den Dunkelkammern künstlich und auch der Schleim, von dem die Anwärter häufig eine große Ladung abbekommen, soll gar nicht so schlimm stinken. Die tierischen Weggefährten der Prüfungen sind allerdings quicklebendig – und nicht nur dort treffen die Kandidaten auf die einheimischen Buschbewohner – auch nachts werden sie des Öfteren von fremden Lebewesen heimgesucht. Deshalb wird das Lager von Rangern bewacht.

Auch bezüglich ihrer Gesundheit sind die Stars nicht auf sich alleine gestellt. Neben Reis und Bohnen bekommen die Teilnehmer die Möglichkeit, Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken – und stehen unter ärztlicher Beobachtung. Kürzlich musste Schauspieler Heinz Hoenig (72) auf Anraten des Sanitätsteams die Sendung verlassen.

Dschungelcamp, RTL Die Dschungelcamper am Lagerfeuer

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Sarah Kern im Dschungelcamp 2024

RTL Heinz Hoenig und Dr. Bob im Dschungelcamp

